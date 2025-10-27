«خلاف الميراث» يتحول إلى جريمة قتل دموية بين شقيقين

تحوّل نزاع عائلي قديم إلى مأساة دامية في الأردن، بعدما أقدم رجل على قتل شقيقه بالرصاص داخل مكتبه في حادثة صادمة وثقتها كاميرات المراقبة، وأثارت موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات لحظة اقتحام الجاني مقر العمل وهو يحمل سلاحاً آلياً، قبل أن يوجّه عدة طلقات مباشرة نحو شقيقه الذي كان يجلس خلف مكتبه، ليرديه قتيلاً على الفور وسط ذهول الموظفين الذين لم يتمكنوا من التدخل.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن الخلاف بين الشقيقين يعود إلى نزاع طويل على ميراث عقاري من والدهما، حاولت العائلة تسويته ودياً لسنوات دون جدوى، قبل أن يتفجر أخيراً بهذه النهاية المأساوية.

شهود من مكان الحادثة أكدوا أن الجريمة وقعت بشكل مباغت بينما كان المكتب يعجّ بالموظفين، ما تسبب في حالة فزع جماعي بين الحاضرين الذين هرعوا إلى الاحتماء بعد سماع وابل الرصاص.

وانتشرت لقطات الجريمة بسرعة عبر المنصات الرقمية، حيث تصدرت الترند في الأردن، وسط تعليقات غاضبة ومطالبات بإنزال أقصى العقوبات بحق القاتل، ووضع حدّ لتكرار جرائم العنف العائلي التي باتت تثير قلق الرأي العام.

قانونياً، تنص المادتان 326 و327 من قانون العقوبات الأردني على السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً في حالات القتل العمد، والأشغال المؤبدة أو الإعدام إذا ثبت القتل عن سبق إصرار أو نية مبيتة، وهو ما قد ينطبق على الجاني في هذه القضية، خصوصاً مع توافر ظروف التشديد القانونية المتعلقة بالقرابة.