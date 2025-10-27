لأنها تركته.. مصري يقتل أماً وأطفالها الثلاثة بالسم

ليلة مرعبة عاشتها منطقة فيصل بمحافظة الجيزة المصرية، بعدما تحوّل أحد الشوارع الهادئة إلى مسرح لجريمة أسرية بشعة أودت بحياة أم و3 من أطفالها بطريقة مروّعة، في واقعة هزّت الرأي العام المصري.

بدأت فصول المأساة حين عثر الأهالي على جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عاماً أمام مدخل عقار بشارع اللبيني، وبجواره شقيقته ذات الـ11 عاماً في حالة إعياء شديد. ورغم نقلها إلى المستشفى على الفور، إلا أنها فارقت الحياة لاحقاً، فيما اختفى الطفل الثالث «مصطفى» البالغ من العمر 6 سنوات، وسط غموضٍ أثار صدمة واسعة في الحي.

ومع تصاعد التكهنات، كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي تفاصيل الجريمة، مؤكدة القبض على مالك محل أدوية بيطرية متورط في الجريمة، اعترف لاحقاً بتنفيذها بدافع الانتقام من والدة الأطفال التي كانت على علاقة سابقة به.

بحسب تحريات المباحث، كانت الأم تقيم مع المتهم وأطفالها الثلاثة في شقة مستأجرة بالمنطقة، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما نتيجة شكوك المتهم في سلوكها. وفي يوم 21 أكتوبر الجاري دسّ مادة سامة داخل كوب عصير وقدّمه لها، ثم نقلها إلى مستشفى قصر العيني مدّعياً أنها زوجته، قبل أن يتركها لتموت متأثرة بالسم.

ولم يكتفِ المتهم بجريمته الأولى، إذ قرر بعد 3 أيام التخلص من الأطفال بالطريقة نفسها. فاستدرجهم إلى نزهة، ووضع السم نفسه داخل العصائر. شرب الطفلان الكبيران «سيف» و«جنى» العصير، بينما رفض الأصغر «مصطفى» تناوله، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي لترعة قريبة، حيث عُثر لاحقاً على جثمانه.

وبعد عودته إلى مسكنه ومع تدهور حالة الطفلين الآخرين، استعان المتهم بأحد العاملين في محله وصاحب مركبة «توك توك» لنقلهما، دون علمهما بحقيقة ما جرى، ووضعهما أمام أحد العقارات، حيث تم العثور عليهما لاحقاً، قبل أن تلفظ الطفلة أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

وأقرّ المتهم خلال التحقيقات بتفاصيل الجريمة، مؤكداً أنه استخدم خبرته في السموم البيطرية لتنفيذ مخططه بدقة، بدافع الانتقام من الأم التي تركته قبل أسابيع.

وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، فيما تواصل فرق البحث الجنائي عملها لفحص الأدلة وجمع مزيد من التفاصيل عن هذه الجريمة التي هزّت وجدان المصريين لبشاعتها وقسوتها.