فوضى دامية تهزّ ذي قار.. خلاف مدرسي يتحول إلى معركة عشائرية

شهد قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار العراقية، أمس (الأحد)، فوضى دامية بعد أن تحوّل خلاف بسيط بين عدد من طلاب إحدى المدارس إلى نزاع عشائري عنيف استُخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح بالغة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 27 شخصاً بعد نزاع عشائري بسبب خلاف قديم في محافظة ذي قار، مشيرة الى إصابة ستة مواطنين بجروح.

نزاعات قديمة بين عائلتين

وبينت «الداخلية العراقية»: «في الوقت الذي تشهد محافظة ذي قار استقراراً أمنياً ملحوظاً خصوصاً منذ بداية العام الجاري بفضل جهود قواتنا الأمنية والتعاون الكبير بين الأهالي، إلا أن المحافظة شهدت نزاعاً عشائرياً بسبب خلاف قديم في إحدى قرى ناحية سيد دخيل»، مشيرة الى «إصابة 6 مواطنين من طرفي النزاع ومواطنين كانوا قرب الحادث وحرق أحد المضايف».

وأضاف البيان أن «قوة مشتركة من قيادة شرطة محافظة ذي قار شرعت بتطويق مكان النزاع والتدخل لفضّه، إلا أن القوة تعرضت الى إطلاق نار من طرفي النزاع، ما دعاها إلى الرد بقوة».

وتابع: «كما باشرت بحملة أمنية لتفتيش المنطقة وتمكنت من إلقاء القبض على 27 متهماً في هذا النزاع وضبطت بندقية من نوع كلاشنكوف».

وبحسب شهود عيان، فإن المشهد خرج سريعاً عن السيطرة، إذ امتد إطلاق النار إلى أحياء سكنية مجاورة، قبل أن تلتهم النيران مضيف أحد مشايخ المنطقة بالكامل، وتشتعل سيارة وسط أعمدة كثيفة من الدخان، فيما عمّت حالة من الذعر بين السكان الذين هرعوا للاحتماء داخل منازلهم.