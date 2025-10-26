رئيس وزراء كندا يشعل باريس بعلاقته مع «مغنية»

في مفاجأة فنية وسياسية من العيار الثقيل، تصدّر رئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو والمغنية الأمريكية كاتي بيري عناوين الصحف بعدما التُقطت لهما صور في باريس خلال سهرة خاصة، في أول ظهور علني يؤكد شائعات ارتباطهما العاطفي.

ووفقًا لموقع «TMZ»، شوهد الثنائي أثناء خروجهما من عرض فني في أحد مسارح العاصمة الفرنسية، حيث ظهرا متشابكي الأيدي وسط عدسات المصورين، قبل أن يتوجها معًا إلى سيارة فارهة كانت بانتظارهما خارج المكان.

وأوضحت مصادر صحفية أن اللقاء تزامن مع عيد ميلاد كاتي بيري الـ41، إذ أمضى الثنائي أمسية رومانسية تضمنت عشاءً فاخرًا وجولة ليلية قرب نهر السين. وسبق أن شوهد ترودو في مونتريال الشهر الماضي أثناء حضور إحدى حفلات بيري، ما زاد التكهنات حول تطور علاقتهما.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من انفصال ترودو عن زوجته صوفي غريغوار في 2023، عقب زواج دام 18 عامًا. وأشارت مجلة «People» إلى أن العلاقة الجديدة «تسير بهدوء واحترام متبادل»، وأن بيري، التي تواصل جولتها الموسيقية «143»، تبدو مقبلة على فصل جديد في حياتها الشخصية والفنية.