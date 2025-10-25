مصر: حلاق ينتحر بسبب تراكم الديون

خيمت حالة من الحزن الشديد والصدمة على أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية في مصر، بعد أن أقدم شاب في مقتبل العمر على إنهاء حياته شنقاً داخل غرفة نومه.

الضحية، الذي يُدعى «أحمد.م» (30 عاماً)، يعمل حلاقاً في محل صغير داخل القرية، وكان يعاني من تعثر مادي حاد بسبب كثرة ديونه المتراكمة من قروض بنكية وشخصية، إضافة إلى انخفاض دخله.

انتحار حلاق داخل منزله

بدأت الأحداث عندما عاد أحمد إلى منزله المتواضع في نهاية يوم عمل مرهق، حيث كان يواجه ضغوطاً يومية من مطالبات الدائنين الذين يطاردونه لسداد مبالغ تصل إلى نحو 150 ألف جنيه، معظمها قروض استُخدمت لتغطية نفقات عائلته وإصلاح محل عمله.

ووفقاً لرواية أسرته، كان أحمد يعاني من اكتئاب شديد في الأسابيع الأخيرة، حيث كان يتجنب اللقاءات الاجتماعية ويبكي وحيداً.

تراكم الديون يودي بحياة شاب

وفي لحظة يأس، قام الشاب بتعليق حبل على سقف الغرفة وشنق نفسه، ولم يُكتشف الأمر إلا بعد ساعات قليلة عندما عادت والدته من زيارة للأقارب وحاولت الاتصال به دون جدوى، فهرعت مع أفراد العائلة للمنزل حيث وجدوه معلقاً.

وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطاراً فورياً من قسم شرطة مركز الشهداء، حيث هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى الموقع، وأكد الطبيب الشرعي، بعد فحص الجثمان، أن الوفاة ناتجة عن الاختناق بالشنق، ولم يُكتشف أي دليل على تدخل خارجي أو جريمة قتل، ما يؤكد أنها حالة انتحار واضحة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة لإجراء الكشف الطبي النهائي، بينما أمرت النيابة العامة بتحقيق موسع يشمل استجواب أفراد الأسرة والجيران، إضافة إلى تقرير نفسي يحدد الظروف المادية والنفسية التي ساهمت في الواقعة.