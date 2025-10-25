دراما خلف القضبان.. محاكمة سجينين هددا نيكولا ساركوزي بالقتل !

في تطور قضائي هزّ الأوساط السياسية في فرنسا، أعلن مكتب المدعي العام في باريس (الجمعة) إحالة سجينين إلى المحاكمة بتهمة تهديد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالقتل والتواطؤ ضده في يومه الأول داخل السجن. واتُّهم أحدهما، إلييس ب، بأنه «هدد بالقتل» ساركوزي «بشكل متكرر» وصرح بعبارات مثيرة للقلق: «سيُمضي وقتاً عصيباً في السجن»، و«سننتقم للقذافي، فنحن نعرف كل شيء، ساركوزي». وتفتح هذه الاتهامات ملفات حسّاسة حول الأمن داخل المؤسسات السجنية ومخاطر تصاعد التوترات السياسية إلى ساحات المحاكم. المزيد من التفاصيل حول مجريات المحاكمة والتهم ستتضح مع بدء الإجراءات القضائية.

عقوبة السجن 3 سنوات

ويُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

كما يُتهم إلييس ب، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، «بحيازة هاتف محمول والاستفادة منه مع علمه بأنه جريمة تسليم غرض بشكل غير قانوني إلى محتجز».

هاتف لتصوير التهديد

واتُّهم السجين، أنج أو، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو، بالتواطؤ «في المساعدة» على تهديد ساركوزي «بالقتل» عبر «السماح باستخدام هاتفه المحمول لتصوير وتوزيع الفيديو الذي يتضمن التهديدات».

كما اتهم أنج أو، بحيازة هاتف محمول بشكل غير قانوني وبرفض تسليم كلمة المرور الخاصة بالهاتف «في إطار تحقيق أولي».

ويعاقب على هذه الجريمة الأخيرة بالسجن لمدة 3 سنوات وبغرامة قدرها 270 ألف يورو.

وفي وقت سابق الأربعاء، وضع 3 من نزلاء سجن سانتيه، في باريس، على ذمة التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أن أحد نزلاء السجن صوّره، يُوجّه فيه تهديدات لساركوزي لدى وصوله، الثلاثاء، إلى السجن.

تمويل غير قانوني

وحُكم على ساركوزي الذي كان رئيساً لفرنسا بين عامَي 2007 و2012، في أواخر سبتمبر، بالسجن 5 سنوات بعدما أُدين بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

واستأنف ساركوزي الحكم، وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية يُسجن رئيسٌ سابق.