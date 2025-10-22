كوريا تشتعل بقصة امرأة غيرت وجهها 400 مرة!

في قصة غير مألوفة هزّت الرأي العام في كوريا الجنوبية، كشفت سيدة تُدعى جيل لي وون خضوعها لنحو 400 عملية وإجراء تجميلي خلال 15 عامًا، أنفقت خلالها أكثر من 210 آلاف دولار أمريكي، في رحلة بحثٍ طويلة عن «النسخة المثالية من نفسها».

ظهرت جيل في البرنامج الكوري الشهير «لا بأس أن تكون من المريخ»، وتحدثت بصراحة عن رحلتها مع الجراحة التجميلية، مشيرة إلى أن تجربتها بدأت عام 2010 أثناء استعدادها لامتحانات القبول الجامعي، حين اكتسبت وزنًا إضافيًا وتعرضت لتعليقات ساخرة من محيطها، الأمر الذي هزّ ثقتها بنفسها ودفعها لتغيير مظهرها بالكامل.

وأوضحت أن صديقها في تلك الفترة كان ينتقد شكلها باستمرار، مما جعلها تشعر بأنها «غير كافية»، فقررت «إعادة تشكيل حياتها من جديد عبر التجميل».

جيل وون التي أصبحت وجهًا معروفًا في عيادات التجميل، أكدت خلال اللقاء أنها لا تشعر بالندم، مضيفة: «أصبحت أخيرًا واثقة من نفسي ومن شكلي». وأشارت إلى أنها تزور عيادات التجميل بشكل شبه يومي للحفاظ على مظهرها ونضارة بشرتها.

وأثارت قصتها موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي داخل كوريا وخارجها، إذ انقسمت الآراء بين من رأى في تجربتها تعبيرًا عن حرية شخصية وسعيًا للجمال المثالي، وبين من اعتبرها دليلًا على الضغوط النفسية والمجتمعية المفرطة تجاه المظهر الخارجي في المجتمع الكوري المعاصر.