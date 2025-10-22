تصفية أم انتحار؟ مقتل أب وأطفاله الـ5 يصدم ليبيا

اهتزّ الشارع الليبي، أمس (الثلاثاء) بسبب فاجعة مروّعة أدمت القلوب والعقول معًا، بعدما عُثر على أبٍ وخمسة من أطفاله مقتولين بالرصاص داخل سيارة على جانب الطريق، بينما كانوا في طريقهم إلى المدرسة. الجريمة الغامضة التي خيّمت على الرأي العام الليبي طرحت تساؤلات مؤلمة: هل تعرّضت العائلة لتصفية مبيتة؟ أم أن الأب هو من ارتكب المأساة وانتحر؟ وبين صدمة المشهد وتضارب الروايات، لا تزال التفاصيل يكتنفها الغموض، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

جثث داخل مركبة متوقفة

وحصلت الجريمة في مدينة بنغازي شرق البلاد، حيث تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد صادمة لا يمكن نشرها، وثق لحظة العثور على جثث الضحايا داخل مركبة متوقفة في منطقة الطلحية – الهواري بمدينة بنغازي، وظهر داخلها الأطفال يرتدون زيهم المدرسي ويحملون حقائب الدراسة، بينما أظهرت المعاينات الأولية أنهم تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، فيما عثر على مسدس في يد والدهم.

فرضية تصفية العائلة

ولا تزال تفاصيل الجريمة غير واضحة، إذ تتضارب الروايات بين من يرجّح فرضية تعرض العائلة إلى التصفية، ومن يشير إلى احتمال إقدام الأب على قتل أبنائه ثم الانتحار، فيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات الأمنية لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات.

وأثارت المشاهد صدمة الليبيين، الذين طالبوا بضرورة التحقيق والكشف عن ملابسات هذه الجريمة، حيث اعتبرت الناشطة إسراء المغربي، أن ما حصل لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تبث الخوف وعدم الاستقرار، مستبعدة أن تكون عملية انتحار، داعية الجهات الأمنية إلى التحرّك لفهم ملابسات الواقعة والقبض على المسؤولين.

تحرك حكومي

وتفاعلا مع ذلك، طلب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد، في بيان، من الجهات الأمنية أو القضائية المختصة، اتخاذ ما يلزم وبذل كل جهد ممكن لكشف ملابسات هذه الواقعة وبيان أسبابها ودوافعها، وإعلان النتائج للرأي العام، والتعامل معها وفق أحكام القانون بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.