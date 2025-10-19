النمسا: إنقاذ طفلة علقت داخل مجفف ملابس

نجح عمال الإطفاء في النمسا، في إخراج طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، من مجفف ملابس من خلال عملية إنقاذ معقدة، بعدما أقحمت نفسها في المساحة المغلقة لحوض المجفف.

وقالت فرقة الإطفاء في ضاحية مودلينج في فيينا، (السبت) إن الطفلة صعدت إلى داخل الجهاز، لكنها لم تتمكن من الخروج بمفردها.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ مساء أمس الأول (الجمعة)، وحاولت في البداية إخراج الفتاة دون استخدام أدوات فنية، وعندما ثبت تعذر ذلك، تم تفكيك المجفف وكشف حوضه.

وقال رجل إطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن حالة الطفلة تدهورت أثناء الإنقاذ، وعانت من آلام وظلت عيناها مغمضتين طوال العملية.