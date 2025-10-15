الذكاء الاصطناعي والبيانات.. رهان جديد لحسم التنافسية في ريادة الأعمال

من الفكرة إلى القرار الذكي

السعودية نموذجًا للريادة الصاعدة

من التحليل إلى التمكين

في زمن تتسارع فيه تحولات السوق وتتشابك مسارات الريادة، لم تعد القرارات تُبنى على الحدس أو التجربة الفردية، بل على تحليل دقيق للبيانات واستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تشكّل العمود الفقري للمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات. تقارير حديثة تتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، منها أكثر من 320 مليار دولار لصالح اقتصادات الشرق الأوسط.تتيح هذه التقنيات لرواد الأعمال قراءة الاتجاهات المستقبلية للسوق، وفهم سلوك المستهلكين، واتخاذ قرارات أكثر دقة وجرأة في التوسع والاستثمار. وتشير تقارير حديثة إلى أن الاعتماد على تحليلات البيانات يمكن أن يرفع معدلات نمو المشاريع بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بنظيراتها التي تفتقر إلى هذا النهج التحليلي، فضلاً عن خفض التكاليف التشغيلية بما يقارب 40% في بعض القطاعات.في المشهد الريادي الجديد، تتحول البيانات من مجرد أرقام إلى لغة تُترجم نبض السوق. فهي التي تحدد الفرص، وتكشف المخاطر، وتوجه الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات. أما الذكاء الاصطناعي، فيمنح المشاريع الناشئة القدرة على التنبؤ والتفاعل الذكي مع المتغيرات الاقتصادية، ما يجعله اليوم شريكًا في صنع القرار لا مجرد أداة تقنية.على المستوى الإقليمي، تبرز المملكة كنموذج رائد في تمكين بيئة الابتكار. فقد سجلت الاستثمارات في الشركات الناشئة نمواً سنوياً مركباً تجاوز 49% بين عامي 2020 و2024، بحسب بيانات منصة MAGNiTT. كما تقدّمت الرياض في مؤشر أنظمة بيئة الشركات الناشئة لعام 2025 نحو 60 مرتبة لتستقر في المركز 23 عالمياً، وفق تقرير Startup Genome، وهو ما يعكس التطور السريع في البنية التحتية الريادية والتحول الرقمي في المملكة.إن توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لم يعد خيارًا تقنيًا بل ضرورة تنافسية. فالمشاريع التي تبني قراراتها على تحليل البيانات وتتكيف بسرعة مع المتغيرات تمتلك فرصاً أكبر للاستدامة والنمو. ويتطلب ذلك من رواد الأعمال الاستثمار في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتعزيز القدرات التحليلية داخل فرقهم، وتبني ممارسات أخلاقية في استخدام البيانات.في هذا السياق، تمثل المنتديات الاستثمارية المتخصصة مثل منتدى الشارقة للاستثمار 2025 منصة مثالية لتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، وتقديم رؤى حول مستقبل الاستثمار الذكي القائم على المعرفة. فالعصر القادم بلا شك هو عصر من يملك القدرة على قراءة الأرقام وتحويلها إلى قرارات تصنع الفرق.