انفجار سيارة يُخلّف قتيلا ومصابين في الإكوادور

شهدت مدينة جواياكيل أكبر مدن الإكوادور انفجارًا مروعًا بسيارة أمام مركز تجاري، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين. وقعت الحادثة مساء أمس (الثلاثاء) وأحدثت حالة من الذعر في المنطقة.وأعلنت السلطات العثور على مركبة ثانية محملة بمتفجرات في موقع قريب، وتمكنت قوات الأمن من إبطال مفعولها قبل انفجارها. ووصف وزير الداخلية جون ريمبرج العبوات بأنها مصممة بشكل احترافي من قبل جماعات إجرامية تسعى لبث الفوضى وزعزعة الأمن.ونشرت الشرطة لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر السيارة المشتعلة، ودعت السكان إلى الابتعاد عن مكان الحادثة، بينما تستمر التحقيقات في كشف ملابسات الهجوم. وتُعتبر جواياكيل من أكثر مدن الإكوادور التي تعاني من تفشي العنف والجريمة المنظمة.