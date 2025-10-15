22 مليون أمريكي يفقدون دعم التأمين الصحي قريباً

بحلول نهاية العام الحالي، من المتوقع أن يفقد نحو 22 مليون أمريكي دعمًا ماليًا مهمًا لتأمينهم الصحي، المعروف باسم الإعفاءات الضريبية المعززة على أقساط التأمين. وكانت هذه الإعانات تدعم بشكل كبير من يشتري التأمين عبر أسواق قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA)، والذي يُعرف أحيانًا بـ «أوباما كير».

ارتفاع تكاليف التأمين الصحي

ومع اقتراب انتهاء هذه الإعانات، سيواجه العديد من الأمريكيين، خصوصًا الذين يعيشون في ولايات فاز بها دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، زيادة كبيرة في تكاليف التأمين الصحي. هذا الأمر قد يُجبر الكثيرين على التخلي عن التأمين أو دفع مبالغ أكبر بشكل يصعب عليهم تحملها.

ويعكس انتهاء الدعم أزمة سياسية مستمرة أدت أيضًا إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية منذ بداية أكتوبر، ما يزيد من تعقيد الوضع. وفي ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل عن تأثيرات هذا القرار على صحة الملايين من الأمريكيين الأكثر هشاشة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.