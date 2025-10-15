الذكاء الاصطناعي يتنبأ بأمراض خطيرة خلال 10 سنوات

طور علماء أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُدعى Delphi-2M، تتنبأ باحتمالية إصابة الأشخاص بأكثر من 1,000 مرض على مدى 10 سنوات، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري.التقرير، الذي نشره «إرم نيوز»، يعتمد على بيانات من دراسات بريطانية ودانماركية شملت ملايين الأشخاص.تستخدم الأداة السجلات الطبية والعوامل الحياتية، مثل التدخين والسمنة في نماذج تحليلية دقيقة. ويأمل الباحثون، أن تُستخدم هذه التكنولوجيا في العيادات لتعزيز الوقاية المبكرة وتوجيه المرضى نحو أسلوب حياة صحي. ومع ذلك، يُحذّر الخبراء من الافتراض بأن التنبؤ دقيق تماماً، لوجود احتمالات تحيّزات في البيانات.