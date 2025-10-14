دراسة: إجراء المكالمات بوضع الهاتف على الأذن مهدد بالانقراض!

كشفت دراسة جديدة أن الطريقة التقليدية في إجراء المكالمات الهاتفية، بوضع الهاتف على الأذن، أصبحت مهددة بالانقراض بين البريطانيين من الجيل Z.وأظهرت النتائج وفقاً لصحيفة «الديلي ميل»، أن ما يقرب من نصف أفراد هذا الجيل لا يستخدمون الهاتف بهذه الطريقة على الإطلاق، إذ يفضل أكثر من ثلثهم التحدث عبر مكبر الصوت أو المشي وهم يرتدون سماعات الأذن.وأطلق الباحثون على أساليب الاتصال الحديثة تسميات مبتكرة مثل Proudhailers وWalkie-Squawkies.وأجرت الدراسة شركة Talkmobile البريطانية، واستطلعت آراء أكثر من 2000 شخص بالغ حول كيفية استخدامهم للهواتف المحمولة، وأظهرت أنه كلما كان المستخدم أصغر سناً، قلّ اعتماده على الطريقة التقليدية التي صممها ألكسندر غراهام بيل في عام 1876.فبينما يستخدم حوالى 55% من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً الهاتف بالطريقة التقليدية، يرتفع هذا الرقم إلى 63% لدى جيل الألفية، و73% لدى جيل X، و85% لدى جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية.ويُعد استخدام سماعات الرأس لإجراء مكالمات دون استخدام اليدين أكثر شعبية بين الأجيال الأصغر سناً، إذ يعتمد عليه 17% من جيل Z مقارنة بـ2% فقط من جيل الطفرة السكانية.كما يستخدم بعض الشباب تطبيق Facetime كطريقة رئيسية للاتصال، بينما يقل هذا الاستخدام بشكل كبير بين الأجيال الأكبر سناً.وأوضح ستيوارت ويلسون، المتحدث باسم Talkmobile: «طريقة إجراء المكالمات تتغير من جيل إلى آخر، ومن يدري كيف سنتواصل بعد 50 عاماً؟ رغم انتشار برامج الدردشة والمراسلة الفورية، لا تزال المحادثة الصوتية جزءاً جوهرياً من التواصل بين الناس».وأشارت الدراسة إلى أن أفراد جيل Z غالباً ما يحملون الهاتف في راحة اليد أثناء التحدث بأسلوب Proudhailer، الذي اشتُهر من خلال برنامج The Apprentice على قناة BBC مع اللورد شوغر.