مقتل مستثمر أوكراني في سيارته الفاخرة

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حادثة مأساوية بعد أن عُثر على المستثمر الكبير في العملات الرقمية كونستانتين غاليتش ميتاً داخل سيارته من نوع لامبورغيني أوروس، حيث وُجد الضحية (32 عاماً) مصاباً بطلق ناري في الرأس، ما أثار حالة من الحزن والصدمة في مجتمع العملات الرقمية.

انتحار أم جريمة؟

الضحية ومكانته في السوق

أعلنت الشرطة الروسية في بيان رسمي العثور على السلاح المسجل باسم غاليتش داخل السيارة، وهو ما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع لكشف حقيقة الحادثة، وتحديد ما إذا كانت انتحاراً أم جريمة قتل مدبرة. وتحاول الأجهزة الأمنية جمع الأدلة وتحليل ظروف الحادثة.

يُعرف غاليتش بـ«كوستيا كودو»، وكان من أبرز وجوه سوق الكريبتو الأوكراني والدولي، حيث أسس أكاديمية التداول الشهيرة «مفاتيح الكريبتو»، ونال احتراماً واسعاً كمؤثر وإستراتيجي في أسواق الأصول الرقمية.

حالة نفسية وضغوط مالية

سوق العملات الرقمية

أشارت مصادر مقربة إلى أن غاليتش كان يعاني من حالة اكتئاب حادة بسبب مشكلات مالية معقدة، إذ أبلغ عائلته قبل يوم من الوفاة بحالته النفسية السيئة، وأرسل لهم رسالة وداع، ما يشير إلى احتمالية انتحاره.جاءت هذه الحادثة في وقت تتعرض فيه أسواق العملات المشفرة لتقلبات حادة، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، إضافة إلى قيود تصدير على برامج حيوية، ما أثار موجة ذعر واسعة بين المستثمرين وأدى إلى تصريف كبير للأصول الرقمية.