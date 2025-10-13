من فاز بجائزة نوبل للاقتصاد 2025 ؟

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2025، وهم: الأمريكي جويل موكير، والبريطاني فيليب أجيون، والأمريكي بيتر هيويت.

سبب الفوز: الابتكار والنمو الاقتصادي

جائزة نوبل الاقتصادية.. مختلفة

حصل موكير على نصف الجائزة لتحديده متطلبات النمو الاقتصادي المستدام عبر التكنولوجيا. أما أجيون وهيويت فحصلا على النصف الآخر لشرحهما نظرية «التدمير الخلاق» ودورها في تحفيز الابتكار.جرى تأسيس جائزة الاقتصاد في 1969 بتمويل من البنك المركزي السويدي، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، وهي ليست من جوائز نوبل الأصلية.

وستُسلّم جوائز نوبل رسمياً في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة مؤسسها ألفريد نوبل.