الصين تجري أول زراعة كبد من «خنزير» لـ«إنسان»

نجح جراحيون في الصين بزراعة جزء من كبد خنزير معدل وراثيًا لمريض يعاني من سرطان الكبد وتليف متقدم، في خطوة طبية وصفها الخبراء بالتاريخية.

الكبد عمل بفعالية لفترة مؤقتة

بعد استئصال الفص الأيمن للكبد المريض الذي كان مصابًا بورم بحجم جريب فروت، تم زرع جزء من كبد الخنزير على الفص الأيسر، حيث عمل الكبد المزروع بإفراز الصفراء وتكوين عوامل تخثر الدم، ولم يرفض الجسم الزرع في البداية.

وبعد 38 يومًا، أزيل جزء الكبد المزروع بسبب مضاعفات طبية، وتوفي المريض بعد خمسة أشهر ونصف الشهر، إذ كان غير مؤهل للحصول على كبد بشري بسبب مرضه المتقدم.

خطوة تفتح آفاقاً واعدة

يرى الخبراء أن هذه التجربة تمثل بداية عصر جديد في زراعة الأعضاء، وقد تساعد هذه التقنية في سد نقص الأعضاء البشرية وتوفير فرص جديدة للمرضى الذين يعانون أمراضًا حرجة.