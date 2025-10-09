أستاذ جامعي يحاول الهروب من تهديدات قتل خطيرة

الاتهامات والدعاية ضد «أنتي فا»

الأستاذ يرد: أنا باحث لا ناشط

حاول أستاذ جامعي مغادرة الولايات المتحدة مع عائلته بعد تلقيه تهديدات بالقتل، لكن تم إلغاء حجز رحلته إلى إسبانيا بشكل مفاجئ عند بوابة مطار نيوآرك ليبرتي.يعمل مارك بري في جامعة روتجرز بدرجة أستاذ مساعد وهو خبير في دراسة الحركات المناهضة للفاشية أو التطرف اليميني مثل حركة «أنتي فا»، ولكن الضغوط تتصاعد عليه منذ اغتيال تشارلي كيرك مؤسس حركة «تيرننج بوينت يو إس إيه»، إذ اتهمته الحركة اليمينية بالانتماء لحركة «أنتي فا»، وهو ما ينفيه بشدة. ونُشرت حملة لتوقيع عريضة تطالب بفصله من الجامعة بسبب هذا الاتهام، بينما وصفه مؤيدو هذه الحملة بـ «دكتور أنتي فا».أكد بري أنه لم يكن يومًا عضواً في أي تنظيم لـ«أنتي فا»، وأن دوره ينحصر في التدريس والبحث العلمي. لكنه أصبح هدفًا للهجمات الإعلامية وتهديدات بالقتل، خصوصا بعد تصاعد التهديدات التي كشفت عنوان منزله على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعه لمحاولة الهروب خوفًا على حياته.