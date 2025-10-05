مروحية تسقط فوق سيارة بأستراليا

وقعت حادثة مأساوية في مطار بانكستاون بأستراليا، إذ سقطت مروحية تدريب من طراز "Robinson R22"
فوق سيارة متوقفة، ما أسفر عن وفاة المدرب وإصابة المتدرب بجروح خطيرة.
تفاصيل الحادثة
أظهرت كاميرات dashcam
سقوط المروحية بشكل مفاجئ بعد فقدان السيطرة عليها، نتيجة اصطدامها بعمود كهرباء وأشجار، لتتحطم بقوة على السيارة داخل موقف السيارات.
خسائر بشرية
لقي المدرب (62 عاماً) حتفه فوراً، فيما نُقل المتدرب (19 عاماً) إلى المستشفى مع إصابات بالغة في الفك والعمود الفقري.
استجابة الطوارئ
وهرعت فرق الشرطة والإسعاف بسرعة إلى موقع الحادثة، فيما ساعد المارة في إنقاذ حياة المتدرب، وسط وصف شهود للحادثة بأنها أشبه بـ«انفجار قنبلة».
تحقيقات مستمرة
وأوضح المسؤولون الأستراليون أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن التدريبات عادة ما تتم على ارتفاع منخفض، لكن تحديد سبب الحادثة يتطلب بيانات دقيقة.