هجوم نسائي مروع في أنقرة.. والد يتعرض للاعتداء !

تفاصيل الهجوم

توثيق الحادثة

نزاع الحضانة

رواية الزوجة السابقة

شهدت مدينة أنقرة التركية حادثة عنف صادمة، حيث تعرض رجل لهجوم عنيف من قبل مجموعة نساء من عائلة طليقته، أثناء محاولته لقاء ابنه بعد عام من الانفصال.كان الوالد مصطفى متوجهاً لرؤية ابنه خلال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة له قانونياً، لكنه تفاجأ بهجوم شرس من زوجته السابقة وعدد من أقاربها باستخدام العصي وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بخدوش في الذراع والرقبة.وثّق الوالد اللحظة التي خرجت فيها النساء من المنزل وشنّ هجومهن عليه، وظهر وهو يصرخ طالباً النجدة أثناء محاولته الابتعاد عن المكان.رفع الوالد المضروب دعوى أمام محكمة الأسرة في أنقرة للمطالبة بحق حضانة ابنه البالغ 6 سنوات، معتمداً على أدلة من فيديوهات تظهر والدته ترقص مستخدمة مؤثرات تجميلية، وأكد تعرض الطفل لضغوط نفسية وسوء معاملة داخل المنزل.من جانبها، أكدت زوجة مصطفى السابقة أن رد فعلها جاء دفاعاً عن النفس بعد استخدام مصطفى الغاز المسيل للدموع، وأن هناك أمر منع مؤقتاً لحمايتها من تهديداته السابقة، وأوضحت أن الخلافات القانونية مستمرة حول حضانة الطفل.