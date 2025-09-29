«انشطار سيارة» يُخلّف قتيلاً ومصابين في العراق

خسائر بشرية

في حادثة مأساوية هزّت مدينة الناصرية العراقية، انحرفت سيارة أجرة فجأة عن مسارها، لتصطدم بقوة بعمود كهرباء في شارع البهو قرب جسر النصر، ما أدى إلى تحطم السيارة وانشطارها إلى نصفين.أسفرت الحادثة عن وفاة سائق السيارة على الفور، فيما أُصيب 3 من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الناصرية التعليمي لتلقي العلاج اللازم.من جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادثة، مع الاعتماد على كاميرات المراقبة وشهادات شهود العيان. وأكدت الجهات المعنية اتخاذها جميع الإجراءات لضمان سلامة الطرق وحماية المواطنين.وجرى نقل جثة السائق إلى دائرة الطب العدلي، بينما تولى المستشفى تقديم الرعاية الطبية للمصابين وسط متابعة دقيقة لحالتهم الصحية.