20 كلباً ضالاً يهاجمون طفلاً في الأردن

هاجم 20 كلبا ضالا طفلا أردنيا (11 عامًا) في مدينة المفرق شمالي الأردن، أثناء توجهه إلى المدرسة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.تعرض الطفل لنحو 30 عضة في مختلف أنحاء جسده، ما استدعى نقله سريعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.ووصف شقيق الطفل الحادثة بـ«المرعبة والصادمة». وأشار إلى أن أخاه نجا بمعجزة: «لولا رحمة الله لما خرج أخي حيًا من بين أنياب الكلاب». وأضاف أن الحادثة تركته يعيش حالة خوف مستمرة من الكلاب في الحي.يأتي هذا الاعتداء بعد أيام قليلة من حادثة مشابهة في المنطقة نفسها، ما يسلط الضوء على تصاعد خطر الكلاب الضالة على سلامة الأطفال والمواطنين.وطالب أهل المفرق الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية للحد من انتشار الكلاب الضالة، مؤكدين أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.