دراسة: الأسبرين يومياً يقلل أورام القولون والمستقيم 20 %!

أفادت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Annals of Oncology»، أن تناول الأسبرين يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 20%، لكنه لا يُنصح به لجميع البالغين بشكل عشوائي. الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أكسفورد أوضحت أن الفائدة الكبرى تتركز لدى الأشخاص ذوي الاستعداد الوراثي أو التاريخ العائلي للسرطان، بينما يمكن أن يسبب تناول الأسبرين من دون حاجة طبية آثاراً جانبية مثل نزيف المعدة أو السكتة النزفية. وأوصى الباحثون بضرورة استشارة الأطباء قبل البدء باستخدام الأسبرين كوسيلة وقائية، خصوصاً لمن تجاوزوا سن الخمسين. كما شددت النتائج على أهمية تصميم بروتوكولات علاجية تراعي الفروق الفردية وتعتمد على تقييم المخاطر بدلاً من التوصيات العامة.