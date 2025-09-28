ارتفاع حصيلة ضحايا تدافع «تجمع فيجاي» بالهند إلى 40 قتيلاً

شهدت الهند مأساة صادمة مع ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع في التجمع الانتخابي للنجم السينمائي المعتزل والسياسي الصاعد جوزيف فيجاي إلى 40 قتيلاً وأكثر من 50 مصاباً، في حادث وقع مساء السبت بمنطقة كارور في ولاية تاميل نادو.

تفاصيل الحادثة

تجمّع عشرات الآلاف من أنصار حزب فيجاي «تاميلاجا فيتري كازاغام» على بعد 400 كيلومتر جنوب تشيناي، بانتظار خطابه الانتخابي ضمن جولته استعداداً لانتخابات 2026. غير أن تأخر ظهوره من الظهيرة حتى الرابعة عصراً، أدى إلى اندفاع جماهيري نحو المسرح المؤقت، ما تسبب في تدافع مميت أودى بحياة 5 أطفال و17 امرأة و13 رجلاً و5 فتيات.

موقف الحكومة

وزير الصحة الولائي أكد أن معظم الضحايا فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفيات. فيما أُعلن عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة القاضية المتقاعدة أرونا جاغاديسان، مع تخصيص تعويض قدره مليون روبية لكل أسرة فقدت أحد أفرادها.

مسؤولية الحزب

الشرطة فتحت تحقيقاً جنائياً أولياً بحق قيادات الحزب بتهمة الإهمال، مشيرة إلى أن الحضور بلغ 40 ألف شخص، رغم منح الإذن لـ4 آلاف فقط، وسط ضعف في التنسيق الأمني.

ردود الفعل

فيجاي كتب عبر منصة «X»: «ألم لا يُطاق وأسى لا يُوصف.. قلبي مكسور». كما أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزن عميق داعياً إلى ضبط الانفعالات في التجمعات السياسية الكبرى.

من الشاشة إلى السياسة

يُعد فيجاي، الملقب بـ«ثالاباثي» و«ملك الكاس طيكيت»، أحد أكبر نجوم السينما التاميلية، إذ شارك في أكثر من 68 فيلماً وحقق إيرادات إجمالية تجاوزت 3000 كرور روبية (نحو 360 مليون دولار). وفي فبراير 2024 أعلن اعتزاله التمثيل وتفرغه للعمل السياسي، مؤسساً حزباً جديداً يركز على مكافحة الفساد والتنمية الريفية وحماية الهوية التاميلية، استعداداً لخوض انتخابات 2026.