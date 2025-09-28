كمين مدرسي يتحول لكابوس مروع في الجيزة

لم تكن طفلة مصرية تتوقع أن خلافًا بسيطًا مع زميلتها داخل المدرسة سيتحول إلى اعتداء علني أمام المارة في قلب منطقة الهرم بالجيزة. المشهد الصادم هز الشارع، بعدما تحولت مشادة مدرسية إلى واقعة ضرب مبرح كادت أن تنتهي بمأساة.

بداية الخلاف

اندلع الخلاف بين طالبتين داخل الفصل دون تصعيد يُذكر، لكن والدة إحدى الطالبات قررت الانتقام، وفق ما روته أسرة الضحية عبر «فيسبوك».

لحظة الهجوم

حضرت الأم الغاضبة إلى المدرسة برفقة أبنائها الثلاثة، وانتظروا خروج الطالبة عند بوابة المدرسة، ليباغتوها بعصي أخفوها داخل كيس، ويوجهوا لها ضربات متتالية أمام الجميع.

إصابات خطيرة

وأسفر الاعتداء عن جروح في الوجه، وقطع جزء من شعر الفتاة، إضافة إلى إصابات في الذراعين، قبل أن تسقط مغشيًا عليها وسط محاولات الأهالي لإنقاذها. لتنقلها سيارة الإسعاف على الفور إلى مستشفى الهرم.

بلاغ رسمي

وحررت أسرة الطالبة محضرًا في قسم الطالبية، وطالبت بسرعة التحقيق في الحادثة، مؤكدة أن ابنتهم تعيش حالة نفسية وصحية صعبة بعد إهانتها علنًا أمام زميلاتها.

استغاثة عامة

وناشدت الأسرة وزارة الداخلية والجهات المعنية بالتدخل العاجل، معتبرة ما حدث تهديدًا لسلامة الطلاب، وأعربت عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لتحقيق العدالة وإنصاف ابنتهم.