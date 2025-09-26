فوجئ سكان محافظة يالوفا التركية بوفاة المغنية الشهيرة غُللو، إحدى أبرز نجوم موسيقى الأرابيسك، عن عمر يناهز 51 عاما، إثر سقوطها من شرفة شقتها في منطقة تشينارجيك.

وكانت تقارير أفادت بأن غُللو أُغمي عليها أثناء جلوسها على شرفة الطابق السادس من منزلها عند الساعة الثالثة فجرًا، وكانت برفقة ابنتها وصديقتها، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة في مكان الحادثة.

أنباء حول انتحارها

وفيما تداولت أنباء حول إقدام غللو على الانتحار، نفى ابنها الأمر تماما، مشددا على أن التقارير المتداولة عن انتحار والدته لا أساس لها من الصحة.

وقد أعلن ابنها توبيرك ياغيز الخبر المأساوي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «لقد فقدنا والدتي في حادثة أليمة وقعت الليلة الماضية.. رحمها الله».

من هي غُللو؟

ولدت غُللو عام 1973 في حي قاسم باشا بمنطقة بيوغلو في إسطنبول حيث بدأت مسيرتها الفنية العام 1988 وهي في الخامسة عشرة من عمرها، وحققت شهرة واسعة في التسعينيات بفضل ألحانها الرومانية ضمن موسيقى الأرابيسك.

وانقطعت بعد زواجها عن المسرح لفترة، إلى أن عادت عقب طلاقها العام 2000 واستمرت في تقديم أعمالها الفنية.