بحث علمي جديد نُشر في (نيتشر ميديسن)، كشف أن أوروبا شهدت «صيفاً قاتلاً» استثنائياً 2024م، تسببت فيه الحرارة المرتفعة بوفاة نحو 62,775 شخصاً من 32 دولة أوروبية، شملت ما يربو على 539 مليون نسمة.تشير الدراسة إلى أن عدد الوفيات في موسم صيف 2024 ارتفع بنسبة 25% مقارنة بالعدد المسجَّل في صيف 2023، الذي بلغ نحو 50,798 حالة وفاة ذات صلة بالحرارة. كما انخفض هذا الرقم قليلاً مقارنة بصيف 2022م، الذي سجّل نحو 67,900 حالة وفاة.وقدّر الباحثون الحصيلة على مدى المواسم الصيفية الثلاثة الأخيرة (2022-2024م) بنحو 181 ألف وفاة مرتبطة بالحرارة. الدراسة ركّزت على كبار السن والنساء كمجموعات أكثر تأثراً، خصوصاً في دول جنوب أوروبا، وكانت إيطاليا الأعلى من حيث الحالات المطلقة (نحو 19 ألف وفاة)، تليها إسبانيا وألمانيا بما يزيد على 6 آلاف وفاة لكل منهما.وما تجدر ملاحظته أن الأرقام تحتوي على هامش كبير من عدم اليقين، إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين 35 ألفاً و85 ألف وفاة محتملة لا تُسجَّل فيها (الحرارة) دائماً كسبب مباشر رسمياً للوفاة، بل غالباً في المضاعفات الصحية مثل الجلطات، فشل القلب، مشاكل تنفسية وغيرها.