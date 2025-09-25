مراهق يقتحم كلية بريطانية بـ«ساطور» !

عاشت كلية رويال ليمينجتون سبا في مقاطعة وارويكشاير البريطانية أجواء صادمة، بعدما اقتحم مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً قاعة دراسية وهو يحمل ساطوراً، في مشهد مرعب التقطته عدسات طلاب هلعين.

مشهد صادم

مقطع الفيديو الذي انتشر سريعاً على منصة X أظهر المراهق وهو يخرج السلاح من جيبه ثم يبدأ في التلويح به وضرب إحدى الطاولات، وسط صرخات متواصلة من زملائه الذين حاول بعضهم تهدئته دون جدوى، فيما فر آخرون خوفاً من التعرض للطعن.

تدخل الشرطة

أكدت شرطة وارويكشاير أنها تلقت بلاغاً فورياً عن وجود شاب مسلح داخل الكلية، وتمكنت لاحقاً من القبض عليه في منزله. وأشارت إلى أن الحادثة مرتبطة بخلاف داخلي وليست تهديداً أوسع للمجتمع. كما أعلنت توقيف شابين آخرين إثر شجار منفصل وقع بالتزامن داخل الحرم الجامعي.

تصريحات رسمية

وبحسب صحيفة ديلي ميل، وصف المفتش العام سيمون رايان المشهد بأنه «مرعب بكل المقاييس»، مشيداً بسرعة استجابة القوات الأمنية لاحتواء الموقف وطمأنة الطلاب. وأكد أن الدراسة استؤنفت بشكل طبيعي بعد الحادثة. ودعت الشرطة البريطانية أي شخص يمتلك معلومات تساعد في التحقيق إلى التواصل عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي.