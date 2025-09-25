شاحن هاتف يشعل حريقاً كبيراً في طوكيو

أصيب ستة أشخاص اليوم (الخميس) في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد اندلاع حريق في شقة سكنية يُرجّح أن سببه شاحن بطارية هاتف محمول.

ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، اندلعت النيران قبيل الساعة الثانية فجراً في مبنى سكني من خمسة طوابق يقع في حي سوجينامي. وقد أبلغ أحد السكان الشرطة بأن الشرارة الأولى جاءت من شاحن هاتف داخل إحدى الشقق.

جهود الإطفاء

سارعت قوات الدفاع المدني إلى الموقع بـ29 سيارة إطفاء، وتمكّنت من السيطرة على الحريق بعد نحو ساعتين من اندلاعه. وقد تركزت النيران في غرفة بالطابق الثاني حيث كانت تقيم فتاة شابة.

إصابات غير خطيرة

ونُقل ستة أشخاص إلى المستشفى نتيجة استنشاق الدخان، بينهم الفتاة التي أكدت أنها كانت نائمة وهاتفها موصول بالشاحن، قبل أن توقظها أصوات الانفجار وترى النيران أمامها. وأشارت الشرطة إلى أن الإصابات لا تُعتبر خطيرة.