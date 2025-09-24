إجراء ينقذ %39 من مرضى سرطان القولون من الموت

أظهرت دراسة تايوانية أن بدء فحص سرطان القولون والمستقيم في سن 40 عاماً باستخدام اختبارات المناعة الكيميائية للبراز (FIT)، يُخفض الوفيات الناتجة عن هذا السرطان بنسبة 39%، مقارنة ببدء الفحص التقليدي عند سن خمسين. الدراسة شملت حوالى 40 ألف مشارك في الأربعينيات ممن خضعوا للفحص المبكر بالمقارنة مع نحو 225 ألف شخص في الخمسينيات ممن خضعوا للفحص الدوري فقط. الباحثون أوضحوا أن هذا الإجراء المنزلي غير الجراحي قادر على اكتشاف الدم المخفي في البراز، مما يساعد في الكشف المبكر عن الأورام أو التغيرات غير الطبيعية ويتيح علاجاً مبكراً أكثر فعالية. التوصيات الحالية تقترح الفحص كل عامين بعد سن الخمسين، لكن الدراسة تشير إلى أن البدء عند الأربعين يمكن أن يغيّر المشهد الصحي ويخفض الأعباء المرتبطة بهذا النوع من السرطان.