في موسم استثنائي يؤكد تصاعد منحنى التميز العلمي السعودي، حققت المنتخبات العلمية الوطنية إنجازاً غير مسبوق باحتلالها المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بحصدها 25 جائزة في معرض (آيسف) للعلوم والهندسة؛ منها 14 جائزة كبرى و11 جائزة خاصة، إضافة إلى 91 جائزة دولية في 23 أولمبياداً عالمياً، لتصبح حصيلة الإنجاز 116 جائزة عالمية خلال 2025، فيما ينتظر المنتخبات حصاد ثلاثة أولمبيادات ستُعقد قبل نهاية العام. وشاركت المملكة في 26 أولمبياداً دولياً استضافتها 23 دولة، تنافس فيها آلاف الطلاب من أكثر من 120 دولة، في تخصصات متنوعة تشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، المعلوماتية، الذكاء الاصطناعي، العلوم النووية، الفلك والفيزياء الفلكية.ويأتي هذا الحضور العلمي المكثف انعكاساً لمنظومة وطنية متكاملة تقودها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التعليم وبدعم شركاء وطنيين، ضمن برنامج (موهبة) للأولمبيادات الدولية الذي يستمر حتى نوفمبر القادم. ويخضع الطلاب المشاركون لتأهيل علمي يمتد أحياناً عامين ويشمل نحو 120 يوماً من التدريب المكثف بإشراف خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ملتقيات الشتاء والربيع والصيف وملتقى النخبة التي تهدف إلى رفع الكفاءة الأكاديمية وتوسيع آفاق الطلبة المعرفية.ومنذ انطلاقة موسم 2025 في أبريل الماضي، حصد المنتخب السعودي للرياضيات أربع جوائز في أولمبياد البنات الأوروبي، فيما حقق منتخب الفيزياء خمس جوائز في أولمبياد شمال البلطيق، وتوالت الإنجازات في الكيمياء، الأحياء، والمعلوماتية، إضافة إلى أولمبياد المواصفات والذكاء الاصطناعي الذي شهد أول مشاركة دولية للمملكة وحصد أربع ميداليات برونزية عالمية. وبلغ إجمالي ما حققته المملكة في جميع مشاركاتها في الأولمبيادات العلمية الدولية حتى منتصف سبتمبر 795 جائزة عالمية؛ منها 185 جائزة في معرض (آيسف)؛ لتؤكد المملكة مكانتها كقوة علمية رائدة تصنع جيلاً قادراً على قيادة المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام.