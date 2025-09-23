ملياردير هندي يثير أزمة نفطية بـ33 مليار دولار
تابعوا عكاظ على
Google News Account

دخل رجل الأعمال الهندي الأشهر موكيش أمباني في قلب عاصفة دبلوماسية بعدما أقدمت شركته «ريلاينس إندستريز» على شراء نفط روسي بقيمة 33 مليار دولار.

واشنطن غاضبة

تصرف أمباني جاء في وقت حساس، إذ يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطاً على نيودلهي لوقف تعاملاتها النفطية مع موسكو، وبدأت الإدارة الأمريكية بالفعل في معاقبة الهند على هذه الخطوة.

اتهامات مبطنة

وعلى الرغم من أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لم يذكر أسماءً محددة حين اتهم «أغنى عائلات الهند» بالاستفادة من حرب أوكرانيا، إلا أن أصابع الاتهام وُجهت فوراً نحو إمبراطورية أمباني.

أخبار ذات صلة
 
الاستخبارات الأمريكية تفكك «شبكة» تهدد نيويورك
الاستخبارات الأمريكية تفكك «شبكة» تهدد نيويورك
ماكرون يستنجد بترمب: «كل شيء مغلق لأجلك في نيويورك» !
ماكرون يستنجد بترمب: «كل شيء مغلق لأجلك في نيويورك» !