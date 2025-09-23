ملياردير هندي يثير أزمة نفطية بـ33 مليار دولار

دخل رجل الأعمال الهندي الأشهر موكيش أمباني في قلب عاصفة دبلوماسية بعدما أقدمت شركته «ريلاينس إندستريز» على شراء نفط روسي بقيمة 33 مليار دولار.

واشنطن غاضبة

تصرف أمباني جاء في وقت حساس، إذ يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطاً على نيودلهي لوقف تعاملاتها النفطية مع موسكو، وبدأت الإدارة الأمريكية بالفعل في معاقبة الهند على هذه الخطوة.

اتهامات مبطنة

وعلى الرغم من أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لم يذكر أسماءً محددة حين اتهم «أغنى عائلات الهند» بالاستفادة من حرب أوكرانيا، إلا أن أصابع الاتهام وُجهت فوراً نحو إمبراطورية أمباني.