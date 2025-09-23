يُحيي عدد من الفنانين والفنانات حفلات غنائية كبرى احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار «عزّنا بطبعنا». وتنطلق الفعاليات بين 22 و26 سبتمبر في مختلف مناطق المملكة، مقدّمة برنامجاً فنياً متنوعاً يشارك فيه نجوم الطرب السعودي والعربي. افتتحت الفنانة أحلام حفلات الشرقية على «مسرح الخبر أرينا» في «ظهران إكسبو» يوم 22 سبتمبر وسط نفاد التذاكر، فيما شهد اليوم نفسه حفل جدة الذي جمع أميمة طالب وفؤاد عبدالواحد على «مسرح عبادي الجوهر أرينا»، ويقام غداً حفل الفنان عبادي الجوهر بمشاركة نواف الجبرتي في القصيم بالصالة الرياضية لجامعة القصيم. وتستضيف شقراء الفنانة أصالة يوم 24 سبتمبر على «مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي»، في أمسية خاصة تستعرض خلالها باقة من أبرز أعمالها، قبل أن تختتم الفعاليات بجلسة خليجية في جدة يوم 26 سبتمبر بمشاركة نخبة من العازفين والمطربين لإحياء التراث الفني الخليجي الأصيل.