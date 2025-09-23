أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، معسكراً عالمياً متخصصاً في هندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 30 طالباً وطالبة من الكفاءات السعودية الواعدة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتأهيل رأس المال البشري وتعزيز قدراته التقنية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمتد البرنامج ثمانية أسابيع تتوزع بين التعلُّم عن بُعد والحضور الشخصي، ويتلقى الطلاب تدريباً مكثفاً على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يشمل التعلم العميق، الرؤية الحاسوبية، النماذج التوليدية، بناء الحلول باستخدام لغات البرمجة وأطر العمل العالمية مثل «بايثون» و«تنسرفلو» و«بايتورتش». كما يتضمن المعسكر جلسات عملية ومشاريع تطبيقية تحاكي التحديات الواقعية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على ابتكار حلول نوعية تدعم التحول الرقمي للمملكة. ويستهدف البرنامج خريجي البكالوريوس والماجستير حديثي التخرج في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، ممن اجتازوا اختبارات تقييم دقيقة ومقابلات شخصية تؤهلهم للمشاركة في هذا المعسكر الدولي الفريد من نوعه. وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي «سدايا» لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسية المملكة عالمياً كمركز رئيسي لتقنيات المستقبل وصناعة المعرفة، إذ تمثل هذه الدفعة من الطلاب نواة لخبراء مستقبليين قادرين على قيادة مشاريع نوعية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وإثراء السوق المحلية بالكفاءات المؤهلة القادرة على نقل المعرفة وصناعة الفارق في الاقتصاد الرقمي السعودي.