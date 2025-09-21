كشفت وثائق قضائية حديثة تناقضاً صادماً في مواقف دوقة يورك سارة فيرجسون تجاه الملياردير المدان جنسيّاً جيفري إبستين، بعدما أظهرت رسالة إلكترونية عام 2010 أنها عبّرت عن امتنانها له، رغم وصفها العلني له بـ«الوحش».

رسالة ولاء سرية

أوضحت الوثائق أن فيرجسون أرسلت لإبستين رسالة تبدأ بعبارة: «عزيزي جيفري، أنت الصديق الأعظم الذي يمكن لأي شخص أن يتمناه»، وذلك بعد أسابيع من مقابلة متلفزة أعلنت فيها قطع علاقتها به ووصفته بشخص «لا يمكن الوثوق به».

دعم مالي مثير للجدل

العلاقة بين الطرفين تعود إلى أوائل الألفية، إذ ساعد إبستين الدوقة ماليّاً في أزماتها، ودفع عام 2010 نحو 15 ألف جنيه إسترليني لتسوية جزء من ديونها، قبل أن تضطر إلى إعلان رفضها مساعداته.

الرسالة أعادت فتح الجدل حول تورط العائلة الملكية البريطانية في شبكة إبستين، خصوصاً مع الأمير أندرو، الذي واجه دعاوى من ضحايا إبستين وأُبعد عن واجباته الملكية.

في بيان مقتضب، نفت الدوقة أي تناقض، مؤكدة: «كانت فترة صعبة وأبديت ندمي الكامل، والأولوية يجب أن تظل للضحايا».

من هو جيفري إبستين؟

الملياردير الأمريكي ارتبط اسمه بعلاقات مع سياسيين ومشاهير، وأدين عام 2008 في قضايا تحرش بقاصرات، قبل أن يُعتقل مجدداً عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي، لكنه وُجد ميتاً في زنزانته في نيويورك، في قضية أثارت جدلاً عالميّاً واسعاً.