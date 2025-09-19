التنس الأرضي يضيف سنوات إلى العمر

أثبتت دراسات حديثة أن ممارسة رياضة التنس لا تحسّن اللياقة البدنية فحسب، بل تعزز صحة القلب وتُطيل متوسط العمر بما يقارب عشر سنوات. ويرجع ذلك إلى طبيعة اللعبة التي تجمع بين الجهد البدني المتقطع والمهارات الحركية الدقيقة. ووفقاً لما أورده اتحاد التنس الأمريكي، فقد سجلت اللعبة انتشاراً غير مسبوق في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، إذ مارسها شخص من كل 12 مواطناً، وهو معدل قياسي يعكس شعبيتها المتنامية. ويؤكد خبراء الصحة أن التنس يعد نشاطاً مثالياً لمختلف الفئات العمرية، إذ يجمع بين التمارين القلبية واللياقة الاجتماعية، ويُسهم في تقليل التوتر وتعزيز جودة الحياة. كما ينصح الأطباء بالبدء تدريجياً لتجنب الإصابات العضلية واختيار المضارب المناسبة، إضافة إلى دمج تمارين القوة للحفاظ على مرونة المفاصل. هذه النتائج تجعل التنس رياضة شاملة تتفوق على كثير من الأنشطة الأخرى من حيث الأثر الصحي والاجتماعي، وتدفع باتجاه تشجيعها على نطاق أوسع.