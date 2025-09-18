طائرة تحلق فوق البحر بسبب «نوم» مراقب الحركة الجوية

تفاصيل الواقعة

سلامة الركاب

ردود وتساؤلات

في حادثة وُصفت بـ«غير المعتادة»، أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية أن أحد مراقبي الحركة الجوية غلبه النعاس أثناء مناوبته في مطار أورلي بالعاصمة باريس، ما أدى إلى بقاء طائرة تابعة لشركة طيران كورسيكا تحلّق في الأجواء لأكثر من 18 دقيقة قبل السماح لها بالهبوط في مطار أجاكسيو بجزيرة كورسيكا.وقعت الحادثة يوم الإثنين الماضي، عندما فشل برج المراقبة في الاستجابة لنداءات الطيار، ليتبيّن لاحقاً أن المراقب المسؤول كان نائماً في موقعه. واضطر قائد الطائرة إلى التحليق في مسار دائري فوق البحر الأبيض المتوسط حتى استيقظ المراقب بعد تدخل إدارة الإطفاء داخل المطار.أكدت هيئة الطيران أن الطائرة هبطت بسلام بعد استئناف التواصل، وأن اختبار الكحول الذي خضع له المراقب جاء سلبياً. ومع ذلك، تم فتح تحقيق رسمي لدراسة ملابسات الحادثة، مع بحث احتمال فرض عقوبات على المراقب.وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الفرنسية ومنصات التواصل، خصوصاً أنها تتعلق بسلامة مئات الركاب الذين يعتمدون على يقظة المراقبين لضمان أمن الرحلات.