خدعة على تطبيق «فيتبيت» تُكبد أمريكية خسائر مالية هائلة

قضت امرأة تُدعى كارين أشهراً من حياتها في معاناة بعد أن وقعت ضحية خدعة إلكترونية عبر تطبيق «فيتبيت»، الذي استخدمته لمتابعة نشاطها البدني. القصة كشفتها باحثة الأمن السيبراني مالويربايتس، لتتحول تجربة متابعة اللياقة إلى خسارة مالية قدرها 65 ألف دولار وتهديدات مروعة لعائلتها وفقاً لموقع «فايس».

بدأت الواقعة مع رسالة إعجاب على أحد منشورات كارين في يناير 2020 من شخص يدّعي أن اسمه تشارلز هيلاري. وسرعان ما انتقل التواصل إلى منصة أخرى، إذ بدأ المخادع ببناء علاقة ثقة، مستغلاً الشعور بالاهتمام والدعم بين المستخدمين.وتحت ذرائع متعددة، طلب المخادع مساعدة كارين لاستلام أموال مزعومة من شركة أمنية، لتبدأ بعدها المطالب المالية المتلاحقة: أولاً رسوم شحن بقيمة 3.900 دولار، ثم آلاف الدولارات على مستندات زائفة. ومع كل تردد منها، قدم المراوِغ تبريرات جديدة، من حسابات مجمَّدة إلى مزاعم عن أرباح غير قانونية.وعندما حاولت كارين الانفصال، لجأ المخادع إلى التهديدات، بما في ذلك إرسال دعوة زفاف ابنها مع التحذير من «قتلة روس» مزعومين، إضافة إلى ظهور شخصية ثانية لتقديم دعم مزيف مقابل دفع مبالغ إضافية.توضح الخبرة السيبرانية علامات تحذيرية عدة:

وتؤكد تجربة كارين أن خدع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى خسائر مالية وعاطفية كبيرة، وأن نشر التجارب ومناقشتها هو السبيل للحماية من الوقوع في الفخ ذاته.