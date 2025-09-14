مضيفة طيران تكشف سلوكيات تجعل رحلتك أصعب وتعرّضك للخطر

حذّرت المضيفة الجوية باربي باك باكيلييري (29 عاماً) من بعض السلوكيات المزعجة التي يقوم بها الركاب وتعرقل عمل طاقم الطائرة، مؤكدة أن المزاح بشأن الحوادث الجوية أو التلميح إلى الكوارث السابقة مثل حادثة فريق الركبي الأوروغوياني في جبال الأنديز (التي ألهمت فيلم Society of the Snow) أمر غير مقبول إطلاقاً.

لا للكعب العالي أثناء الطيران

نصحت باكيلييري النساء بتجنب ارتداء الكعب العالي على متن الطائرة، موضحة: «أنا لا أرتدي الكعب إطلاقاً. ففي حال حدوث إخلاء للطائرة، ستضطرين إلى خلعه سريعاً لتجنب أي خطر».

وأضافت أن الكعب العالي يعيق الحركة داخل المطارات ويزيد من مخاطر التعثر في حالات الطوارئ.

التزاحم لا يُسرّع الرحلة

انتبهوا للنظافة داخل الطائرة

نصائح للسلوك المثالي

التركيز على شؤونهم الخاصة.

التواصل مع طاقم الطائرة عند مواجهة أي مشكلة.

اختيار ملابس مريحة وملائمة.

الحفاظ على روح إيجابية طوال الرحلة.

انتقدت المضيفة إصرار بعض الركاب على الاصطفاف مبكراً للصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى أن ذلك لا يوفّر وقتاً، بل يسبب إزعاجاً إضافياً: «لماذا الاصطفاف مبكراً إذا كان عليك الانتظار طويلًا؟ أفضل أن أنتظر بهدوء حتى يصعد الجميع».أشارت باكيلييري إلى ضرورة الحذر عند استخدام المراحيض، خصوصاً إذا وُجدت «بقع سائلة غامضة» على الأرضية. كما لفتت إلى أن الأغطية والبطانيات تُغسل بين الرحلات لكنها تُستخدم من قبل عدد كبير من الركاب، ما يستدعي حرصاً أكبر على النظافة الشخصية.اختتمت المضيفة نصائحها بدعوة الركاب إلى: