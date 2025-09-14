باكستان تستنفر لمواجهة الموجة الـ11 من الأمطار الموسمية
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أصدرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب (شرقي باكستان) تحذيراً جديداً قبيل وصول الموجة الـ 11 من الأمطار الموسمية، محذّرة من احتمال تعرض الأنهار والجداول والسهول الفيضية إلى فيضانات خطيرة خلال الأيام القادمة.

أمطار غزيرة

ونقلت صحيفة ذا نيشن الباكستانية عن المتحدث باسم الهيئة أن الأمطار الغزيرة من المرجح أن تضرب مناطق مستجمعات المياه العليا للأنهار، وذلك بدءاً من الثلاثاء وحتى يوم الجمعة القادم، ما يرفع من مخاطر فيضان الأنهار وتهديد القرى والمدن الواقعة في مجرى المياه.

إجلاء الآلاف

وفي سياق متصل، كان مسؤولون باكستانيون أعلنوا تمكن فرق الإنقاذ بدعم من قوات الجيش من إجلاء أكثر آلاف الأشخاص من مدينة في إقليم البنجاب، وذلك تحسباً لارتفاع منسوب المياه.

تحذيرات للسكان

ودعت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب السكان في المناطق المعرّضة للخطر إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات الرسمية، كما خصصت خط للمساعدة الطارئة للإبلاغ عن أي حالة تستدعي التدخل العاجل.
أخبار ذات صلة
 
مضيفة طيران تكشف سلوكيات تجعل رحلتك أصعب وتعرّضك للخطر
مضيفة طيران تكشف سلوكيات تجعل رحلتك أصعب وتعرّضك للخطر
بلوغر مصرية كادت تفقد أنفها وبصرها بسبب «حقنة فيلر»
بلوغر مصرية كادت تفقد أنفها وبصرها بسبب «حقنة فيلر»