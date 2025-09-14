مصرع 15 مكسيكيا في حادثة مروعة

أعلن وزير الأمن العام في المكسيك مقتل 15 شخصاً في حادثة سير مروعة وقعت على الطريق السريع الرابط بين مدينتي ميريدا وكامبيتشي في شبه جزيرة يوكاتان.

وأسفرت الحادثة عن اصطدام شاحنة مقطورة مع سيارة خاصة وأخرى أجرة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في مشهد مأساوي هز الرأي العام المحلي.

استنفار فوري

من جانبه، قال حاكم ولاية يوكاتان خواكين دياز مينا في بيان نشره عبر منصة إكس: «نعبر عن تضامننا ودعمنا للعائلات المتضررة خلال هذه اللحظة المؤلمة».

وأضاف أن فرق الطوارئ والأمن والصحة هرعت على الفور إلى موقع الحادثة لتقديم المساعدة العاجلة للمصابين والتعامل مع تداعيات الكارثة.

وتشهد المكسيك حوادث سير قاتلة نتيجة سرعة المركبات وحالة الطرق، حيث تسعى السلطات المحلية لتشديد إجراءات السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث المميتة.