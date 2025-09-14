إجبار نفسك على حميات أو أساليب لا تحبها يدمر تطورك

كشفت عالمة الأعصاب راشيل بار عن خطأ شائع في عالم التنمية الذاتية وأسلوب العافية يُعرف بـ «مغالطة الغمر بالبرودة» (cold-plunge fallacy). وفي تقرير حديث نشره موقع Boing Boing في سبتمبر 2025، أوضحت بار أن الانغماس في ممارسات صحية تقليدية وشائعة مثل حوض الماء البارد ليس مناسباً للجميع، بل يمكن أن يتسبب في زيادة مستويات التوتر وظهور مشاعر سلبية، خصوصاً لدى من يكرهون التجربة أصلاً. وأضافت، أن ما يُفعّل صحة نفسك ليست الممارسة بحد ذاتها، بل قدرتك على الانسجام مع إيقاع عقلك وطبيعته، وتجنّب إجبار نفسك على تبني حميات أو أساليب لا تنسجم مع مشاعرك الداخلية. وتابعت: «ما تقوم به لصحتك النفسية يجب أن يكون متناغمًا مع ما يحتاجه دماغك ــ ويجب أن يفترض لك شعوراً طيباً في معظم الوقت»، معتبرة أن بعض التقنيات التي يُشاع عنها أنها مفيدة، قد تكون ضارة ومجهدة لمن لا يشعر بالراحة فيها.