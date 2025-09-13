زلزال جديد يهز كامتشاتكا.. تحذير تسونامي يدفع آلافاً لإخلاء شرق روسيا

أصدرت السلطات الروسية تحذيراً عاجلاً من تسونامي على طول ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا، داعية السكان إلى الابتعاد فوراً عن الشواطئ والمناطق المنخفضة، بعد وقوع زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لهذه المنطقة البركانية النشطة اليوم (السبت).

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها، مع إجلاء آلاف السكان في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، العاصمة الإقليمية، وسط مخاوف من موجات تسونامي تصل إلى متر واحد أو أكثر، ومع ذلك، أكد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ أن التهديد قد انتهى بعد ساعات قليلة، دون تسجيل موجات كبيرة، لكن السلطات الروسية حافظت على اليقظة بسبب تاريخ المنطقة في الكوارث الطبيعية.

كامتشاتكا على حلقة النار

تقع شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، على طول «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة جيولوجية نشطة حيث تتصادم الصفيحة التكتونية الهادئة مع الصفيحة الأمريكية الشمالية، مما يجعلها عرضة للزلازل والثورانات البركانية، ويبلغ عدد سكانها نحو 300000 نسمة، معظمهم في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي التي تضم نحو 180000 شخص، وتعتمد اقتصادياً على الصيد والسياحة البركانية.

وتاريخياً، شهدت المنطقة زلازل مدمرة، مثل زلزال 1952 بقوة 9 درجات أثار «تسونامي» بلغ ارتفاعه 9 أمتار في هاواي، وزلزال يوليو 2025 بقوة 8.8 درجة الذي أدى إلى إصابات وأضرار معتدلة وتسونامي بلغ 3-4 أمتار في بعض المناطق، ويعتبر الزلزال الحالي، الذي وقع على عمق 39.5 كم شرق المدينة بمسافة 111 كم، هزة أرضية أولية محتملة مرتبطة بتلك السلسلة، وفقاً لمعهد جيوفيزيائي روسي.

تفاصيل الزلزال والتحذير

وسُجل الزلزال في الساعة 22:17 بتوقيت غرينتش (5:17 صباحاً بتوقيت كامتشاتكا)، وفقاً لإدارة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي خفضت قوته أولياً من 7.5 إلى 7.4، إذ شعر السكان بهزات عنيفة، مما دفع الكثيرين إلى الفرار من المنازل والمباني العامة، وأصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ تنبيهاً فورياً عن «موجات خطرة محتملة» على السواحل الروسية في دائرة نصف قطرها 300 كم حول مركز الزلزال، مع إمكانية وصول موجات تصل إلى متر واحد.

وأعلن حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ابتعدوا عن السواحل فوراً واصعدوا إلى أماكن مرتفعة»، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، في حين لم يُبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن، لكن الزلزال أدى إلى انقطاعات في الكهرباء والخدمات الهاتفية المتنقلة في بعض المناطق.

وأجلت السلطات السكان في المناطق الساحلية، بما في ذلك جزر الكوريل المجاورة، وأغلقت المدارس والمطارات مؤقتاً، أما في اليابان، لم يُصدر أي تحذير تسونامي، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، رغم قرب المنطقة.