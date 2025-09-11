«النائب الطائر».. طرائف الدعاية الانتخابية تثير جدلاً في مصر

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية، وهو يقفز من فوق منصة مؤتمر انتخابي ويتلقفه أنصاره، ما أطلق عليه البعض لقب «النائب الطائر».

وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً، إذ اعتبره البعض تعبيراً عن العفوية والاندماج مع الجمهور، بينما اعتبره آخرون تصرفاً غير لائق لمرشح يسعى للانضمام إلى أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد، مؤكدين أهمية التركيز على البرامج الانتخابية أكثر من الأداء الطريف.

المرشح يبرر تصرفه

طرائف الانتخابات

كفن الخروف: طلب أحد النواب التصالح بين طرفي خصومة بإحضار «خروف مغطى بكفن»، ما أثار غضب الأهالي.

طلب أحد النواب التصالح بين طرفي خصومة بإحضار «خروف مغطى بكفن»، ما أثار غضب الأهالي. سيادة النائب يسلم على الفقراء: مرشح يصافح رواد مقهى في محافظة سوهاج وسط تعليق ساخر.

مرشح يصافح رواد مقهى في محافظة سوهاج وسط تعليق ساخر. يونس مش هيغشك: شعار يومي استخدمه مرشح بالعامية المصرية أثار موجة سخرية واسعة.

يترشح النائب إلهامي عجينة عن حزب «حماة الوطن» لانتخابات مجلس النواب 2025 في إحدى دوائر محافظة الدقهلية، وأكد أن تصرفه يهدف إلى «تحميس الجمهور، خصوصاً الشباب، وبطلب منهم». وأضاف «عجينة» أنه اعتاد على هذا الأسلوب منذ عام 2005، حتى قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه يلقى قبولاً مرحاً بين أهالي دائرته.واقعة «النائب الطائر» ليست الوحيدة؛ فقد شهدت الانتخابات السابقة مواقف غير تقليدية: