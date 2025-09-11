لاري إليسون ينتزع لقب «أغنى رجل في العالم» من إيلون ماسك

المؤسس المشارك لشركة أوراكل ورئيسها التنفيذي للتكنولوجيا لاري إليسون تربع على عرش قائمة أغنى رجال العالم متجاوزاً إيلون ماسك، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ووصلت ثروة إليسون (81 عاماً) إلى 393 مليار دولار بعدما أضاف 101 مليار دولار في يوم واحد، مقابل 385 مليار دولار لإيلون ماسك.

أداء قياسي يغيّر الموازين

جاءت هذه القفزة بعد أن أعلنت أوراكل نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات، لتقفز أسهمها بنسبة 41% في جلسة واحدة، وهو ارتفاع نادر لشركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 700 مليار دولار.

وعلى مدار العام، ارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 103%، فيما انخفضت أسهم تيسلا المملوكة لماسك بنسبة 13%، ما أدى إلى تراجع مكانته على قائمة الأثرياء.

صفقات ضخمة مع الذكاء الاصطناعي

في يوليو الماضي، وقّعت أوراكل صفقة كبرى لتزويد شركة OpenAI (الشركة الأم لـ ChatGPT) بـ 4.5 غيغاواط من الكهرباء لتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كما أعلنت الرئيسة التنفيذية سافرا كاتز أربعة عقود بمليارات الدولارات في الربع الأخير.

ملياردير بدأ من الصفر

بدأ صعود إليسون منذ عام 1977 حين ترك دراسته الجامعية ليشارك في تأسيس أوراكل. واليوم، يمتلك 98% من جزيرة لاناي في هاواي، ويُنسب إليه إحياء بطولة إنديان ويلز للتنس في كاليفورنيا.

كما يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جعلته يظهر معه في العديد من فعاليات التكنولوجيا.