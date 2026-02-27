دشّنت الخلية الإنسانية التابعة للفرقة الأولى – قوات الطوارئ اليمنية توزيع (7000) سلة غذائية في مديرية وادي العين وحورة بمحافظة حضرموت، بدعم من قيادة القوات المشتركة، ضمن خطتها الإنسانية للعام 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأشد احتياجًا وذوي الدخل المحدود.

وجرى التدشين بحضور مدير عام مديرية وادي العين وحورة الشيخ سالم عبادين باوزير، وعدد من القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات، حيث أكد المدير العام أن عملية التوزيع تشمل مختلف مناطق المديرية، من وادي العين إلى حورة، وفق آلية منظمة تضمن عدالة التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها دون استثناء.

وأوضح أن هذه القافلة تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، ما يجعل من هذه التدخلات الإنسانية ضرورة ملحة لتعزيز صمود الأسر المستفيدة، مشيدًا بدعم قيادة القوات المشتركة وبدور الفرقة الأولى طوارئ في تنفيذ برامج إغاثية تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جانبها، أكدت «الخلية الإنسانية» أن السلال الغذائية تحتوي على مواد أساسية تلبي احتياجات الأسر المستفيدة، وأن عملية التوزيع ستتم على مراحل وفق خطة ميدانية تراعي الأولويات الإنسانية ومعايير الاستهداف المعتمدة.

وأعربت السلطة المحلية عن استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لفرق التوزيع، وضمان تنفيذ العملية بشفافية ومسؤولية، بما يعزز الثقة بين المجتمع المحلي والجهات المنفذة، ويجسد قيم التكافل الاجتماعي في المديرية.