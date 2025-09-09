أثار مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي موجة من السخرية، بعدما ظهرت فيه شابتان أمريكيتان كانتا تنويان السفر من روما إلى مدينة نيس (جنوب فرنسا)، لكنهما وجدتا نفسيهما على متن رحلة متجهة إلى تونس.

وتعود القصة إلى أنه بعد أن فاتتهما الرحلة الأولى، طلبتا من مطار روما تذكرتين جديدتين للرحلة التالية. غير أن سوء فهم أدى إلى التباس بين عبارتي«to Nice» (إلى نيس) و«Tunis» (تونس)، لتصعدا إلى الطائرة الخطأ.

ولم تنتبها إلى الأمر إلا بعد جلوسهما وسؤالهما لإحدى الراكبات، التي أوضحت لهما الوجهة الحقيقية، قبل أن تؤكد مضيفة الطيران ذلك. حينها تساءلتا بدهشة: «أين تقع تونس؟ وأين تقع دولة تونس؟»، ما كشف جهلهما الواضح بالجغرافيا، نقلاً عن «مونت كارلو الدولية».

وجمعت مقاطع الفيديو التي نشرتهما الشابتان عشرات ملايين المشاهدات على تيك توك، حيث تابع الركاب مغامرتهما الطريفة مع موظفي المطار أثناء محاولتهما العودة إلى الأراضي الفرنسية كما كانتا تأملان.

وفي فيديو آخر، ظهرت الشابتان داخل مكتب في مطار تونس، ثم عند شباك شركة الخطوط التونسية «تونس إير»، بينما واصلتا اعتبار أن أفريقيا «دولة» بحد ذاتها. وفي مقطع آخر، ظهرتا وهما تستعرضان شكوى صاغها لهما تطبيق«ChatGPT»، تعتزمان توجيهها إلى الشركة التي اعتبرتاها مسؤولة عن الخطأ.

وبعد سلسلة من الشكاوى، تمكنت المسافرتان في النهاية من حجز رحلة في اللحظة الأخيرة لمغادرة تونس. وأظهرت أحدث منشوراتهما على المنصات الاجتماعية وجودهما على متن طائرة تابعة لـ«تونس إير»، لكن من دون الكشف عن وجهتهما التالية.