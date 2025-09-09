وفاة طفل بعد احتجازه داخل صندوق السيارة

في واقعة مأساوية هزت سكان أدييامان التركية، فقد طفل يبلغ من العمر سبع سنوات حياته بعد أن احتُجز داخل صندوق السيارة لساعات طويلة، ونُقل على إثر ذلك إلى المستشفى، لكنه لم ينجُ بعد صراع دام 25 يوماً.

حادثة مؤلمة

وأثناء لعبه في السيارة، أخذ الطفل زينال جوشكون مفتاح سيارة والده في حي يشيليورت، وأغلق عليه صندوق السيارة عن طريق الخطأ. وتم العثور عليه فاقداً للوعي بعد ساعات من الحبس داخل الصندوق، ما استدعى التدخل السريع من أفراد الأسرة وفرق الطوارئ.

محاولة إنقاذ

نُقل الطفل على الفور إلى مستشفى أدييامان للتعليم والبحوث لتلقي العلاج الفوري. وعلى الرغم من الجهود الطبية المكثفة التي استمرت لمدة 25 يوماً، لم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياته، لتسجل الحادثة واحدة من أكثر الحوادث المنزلية مأساوية في المنطقة.

صدمة المجتمع

وأثارت وفاة الطفل صدمة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت السلطات أهمية التوعية بمخاطر ترك الأطفال دون مراقبة داخل السيارات. كما شددت على ضرورة تركيب أجهزة أمان لصناديق السيارات واتباع إجراءات السلامة للوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.