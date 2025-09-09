مقتل شابة أوكرانية يثير جدلاً واسعاً في أمريكا

أظهر فيديو أمني لحظة تعرض الشابة إيرينا زاروتسكا (23 عاماً)، وهي لاجئة أوكرانية، للطعن على يد ديكارلوس براون جونيور أثناء ركوبها قطار المدينة الخفيف في تشارلوت بنورث كارولاينا يوم 22 أغسطس الماضي. ووفق الشرطة، جاء الهجوم عشوائياً وغير مبرر، وأسفر عن وفاة الضحية فوراً.

الخلفية القانونية والمتهم

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يملك القاتل ديكارلوس براون (34 عاماً) سجلا جنائيا طويلا يتضمن 14 اعتقالاً خلال 12 عاماً، تشمل السرقة المسلحة والاعتداء. وتشير التقارير إلى إصابته بالفصام أخيرا، وكان قد عاش في ملاجئ مشردين قبل ارتكاب الجريمة. وجرى إلقاء القبض عليه مجدداً، إذ يواجه تهمة القتل من الدرجة الأولى، مع طلب تقييم قدراته العقلية.

جدل سياسي واجتماعي

أثارت الحادثة جدلاً واسعاً بين السياسيين في أمريكا، حيث اتهمت شخصيات محافظة الحكومة الديمقراطية المحلية والسياسات التقدمية بالتقصير في حماية المواطنين، مشيرة إلى مبادرات إصلاح القضاء الشرطي والعدالة الجنائية التي تهدف إلى معالجة التفاوت العرقي في السجون.

ردود الفعل الرسمية

وأدلت رئيسة بلدية تشارلوت في لايلز بتصريحات معبرة عن تعازيها لعائلة الضحية، وأشارت إلى قصور النظام القضائي وخدمات الصحة العقلية، مؤكدة تعزيز الأمن حول محطات النقل العام. كما دافع مكتب الحاكم السابق روي كوبر عن سياساته أثناء توليه المنصب، مؤكدين التزامه بمحاربة الجريمة وحماية المجتمع.

الانعكاسات الإعلامية

أدى نشر الفيديو الأمني إلى تصاعد النقاش حول تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للجرائم العرقية، حيث اتهم بعض المعلقين المحافظين الصحف الكبرى بتقليل التغطية في حال كان الجاني من السود والضحية من البيض، بينما يرى آخرون أن التركيز الإعلامي منحاز سياسياً.