أعلن مطار هيثرو في لندن، أكبر مطارات أوروبا، إعادة فتح المبنى رقم 4 بعد إخلائه أمس (الإثنين) بسبب حادث محتمل لمواد خطرة، بعد أن أكدت الجهات المختصة أن الموقع آمن.

واعتذر المطار عن الاضطرابات التي تسبب بها الحادث، مؤكدا عبر منصة «إكس» أنه يبذل قصارى جهده لضمان مغادرة جميع الرحلات وفقا للجدول الزمني.

إغلاق مؤقت

من جهة أخرى، أفاد متحدث باسم خدمة الإطفاء في لندن بأن الفرق المتخصصة أنهت استجابتها للحادث. وكان المبنى رقم 4، الذي يخدم الرحلات الأوروبية والدولية طويلة المدى، قد أُغلق مؤقتا بينما أجرت فرق الإطفاء تقييما للموقع.

وأشار المسؤولون إلى أن حوالى 20 شخصا خضعوا للفحص الطبي في الموقع بواسطة فرق الإسعاف، دون الكشف عن طبيعة الحادث.

مقاطع فيديو متداولة

وتداولت مواقع على الإنترنت مقاطع فيديو غير مؤكدة تُظهر عشرات الركاب ينتظرون خارج المبنى، وعلى الرغم من الحادث أظهرت صفحة المغادرة على موقع المطار الإلكتروني استمرار الرحلات في الإقلاع.

يُذكر أن المطار بأكمله أُغلق لمدة يوم تقريبا في مارس الماضي بسبب حريق هائل في محطة كهربائية قريبة، ما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية عالميا وتكدس الآلاف من الركاب.